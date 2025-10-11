Humanimal Rencontre « Les animaux qui nous entourent » La Fouillade

Humanimal Rencontre « Les animaux qui nous entourent » La Fouillade samedi 11 octobre 2025.

Humanimal Rencontre « Les animaux qui nous entourent »

7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : Samedi 2025-10-11

fin : 2025-10-11

2025-10-11

Animée par Anthony Vieillard de l’association Vulgaris Terra

Tout public

Durée 1h30

Quels animaux vivent près de chez nous ? Humain, animal, comment cohabiter ? C’est quoi la biodiversité ? Les légendes et les croyances populaires sur les animaux sont-elles vraies ? Animateur nature, Anthony Vieillard, invite tous les curieux à découvrir et observer les animaux qui nous entourent pour mieux les comprendre. .

7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

English :

Hosted by Anthony Vieillard of the Vulgaris Terra association

German :

Moderiert von Anthony Vieillard vom Verein Vulgaris Terra

Italiano :

Ospite Anthony Vieillard dell’associazione Vulgaris Terra

Espanol :

Presentado por Anthony Vieillard, de la asociación Vulgaris Terra

