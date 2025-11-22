Humanimal Spectacle « Carnicouflettes et Touniminous » La Fouillade
Humanimal Spectacle « Carnicouflettes et Touniminous » La Fouillade samedi 22 novembre 2025.
Humanimal Spectacle « Carnicouflettes et Touniminous »
7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-11-22
fin : 2025-11-22
Date(s) :
2025-11-22
Par le conteur Yves Labernhe
Spectacle « Carnicouflettes et Touniminous »
Par le conteur Yves Labernhe
Tout public, dès 4 ans
Durée 1h15
Yves Labernhe partage des contes mettant en scène un berger super-héros, un loup pas très courageux, un coq bien malin… et tant d’autres personnages ! Mais aussi des ritournelles et de drôles de comptines facile à chanter, pour petites et grandes oreilles. .
7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
English :
By storyteller Yves Labernhe
German :
Von dem Erzähler Yves Labernhe
Italiano :
Del narratore Yves Labernhe
Espanol :
Por el narrador Yves Labernhe
L’événement Humanimal Spectacle « Carnicouflettes et Touniminous » La Fouillade a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)