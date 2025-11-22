Humanimal Spectacle « Carnicouflettes et Touniminous » La Fouillade

Humanimal Spectacle « Carnicouflettes et Touniminous » La Fouillade samedi 22 novembre 2025.

Humanimal Spectacle « Carnicouflettes et Touniminous »

7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-11-22

fin : 2025-11-22

Date(s) :

2025-11-22

Par le conteur Yves Labernhe

Spectacle « Carnicouflettes et Touniminous »

Par le conteur Yves Labernhe

Tout public, dès 4 ans

Durée 1h15

Yves Labernhe partage des contes mettant en scène un berger super-héros, un loup pas très courageux, un coq bien malin… et tant d’autres personnages ! Mais aussi des ritournelles et de drôles de comptines facile à chanter, pour petites et grandes oreilles. .

7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

English :

By storyteller Yves Labernhe

German :

Von dem Erzähler Yves Labernhe

Italiano :

Del narratore Yves Labernhe

Espanol :

Por el narrador Yves Labernhe

L’événement Humanimal Spectacle « Carnicouflettes et Touniminous » La Fouillade a été mis à jour le 2025-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)