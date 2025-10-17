Humanimal Spectacle « Croire aux fauves » Villeneuve

Humanimal Spectacle « Croire aux fauves » Villeneuve vendredi 17 octobre 2025.

Adaptation théâtrale de Croire aux fauves de Nastassja Martin (Ed. Gallimard 2019)

Avec Laetitia Cador, Sidonie Chevalier et Guy Raynaud

Durée 1h00

Tout public, à partir de 15 ans

Dans une adaptation théâtrale toute en finesse et sobriété, la Cie Yondura Yondura met en mouvements, en mots et en musique le livre Croire aux fauves de Nastassja Martin (Ed. Gallimard 2019), une anthropologue spécialiste des populations arctiques ayant fait une rencontre foudroyante et tragique avec un ours lors d’une expédition auprès du peuple Evène dans les forêts du Kamchatka. Le récit d’une rencontre faisant exploser les limites entre humanité et animalité, d’une réparation et d’une métamorphose. .

English :

Theatrical adaptation of Croire aux fauves by Nastassja Martin (Ed. Gallimard 2019)

by Cie Yondura Yondura

German :

Theateradaption von Croire aux fauves von Nastassja Martin (Ed. Gallimard 2019)

von der Cie Yondura Yondura

Italiano :

Adattamento teatrale di Croire aux fauves di Nastassja Martin (Ed. Gallimard 2019)

da Cie Yondura Yondura

Espanol :

Adaptación teatral de Croire aux fauves de Nastassja Martin (Ed. Gallimard 2019)

por Cie Yondura Yondura

