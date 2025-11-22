Humanimal Spectacle « Humanimalia » Villefranche-de-Rouergue

Humanimal Spectacle « Humanimalia » Villefranche-de-Rouergue samedi 22 novembre 2025.

Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue Aveyron

Samedi 2025-11-22

Par les Cie Vive voix et Aux éclats

Par les Cie Vive voix et Aux éclats

Avec Laetitia Cador et Sophie Fougy

Tout public à partir de 12 ans

Avec cette proposition de spectacle nourrie de textes littéraires et scientifiques, les artistes aveyronnaises Sophie Fougy et Lætitia Cador explorent la porosité entre l’être animal et l’être humain. Quand une renarde arctique, réfugiée climatique fuyant la fonte des glaces et une bibliothécaire se rencontrent inopinément, elles invitent le public à partager une expérience extraordinaire et à célébrer le vivant. .

Place Bernard Lhez Villefranche-de-Rouergue 12200 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr

