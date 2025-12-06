Humanimal Spectacle petite enfance « Promenons nous » La Fouillade
Humanimal Spectacle petite enfance « Promenons nous »
7 route d’Occitanie La Fouillade Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi 2025-12-06
fin : 2026-12-06
2025-12-06
par la Cie La Lloba
Public petite enfance, dès 6 mois
Durée 20 min
« Promenons-nous » est une déambulation dansée pour les tout-petits. A travers une ritournelle bien connue et revisitée, elle donne à découvrir avec poésie et malice différents animaux et leur danse. .
7 route d’Occitanie La Fouillade 12270 Aveyron Occitanie +33 7 84 64 58 45 justine.mailhe@ouestaveyron.fr
