Humanimalia Espace de la Murette Marcillac-Vallon

La rencontre inopinée d’une bibliothécaire et une renarde arctique.
Programmation réseau Bibliothèques Conques-Marcillac / Communauté de Communes Conques-Marcillac.
La nuit, au bord d’une route, les deux personnages, curieux l’un de l’autre, s’inventent un langage sonore et corporel dont le public est témoin. En sillonnant des textes littéraires et scientifiques, le spectacle explore la porosité entre l’être animal et l’être humain, tout en dessinant une déambulation originale et inattendue dans l’espace de la bibliothèque.
Spectacle par la Compagnie Vive-voix, tout public dès 10 ans. 5 .
English :
The unexpected encounter between a librarian and an arctic fox.
Programming by the Conques-Marcillac library network / Conques-Marcillac Community of Communes.
German :
Die unverhoffte Begegnung einer Bibliothekarin mit einer Polarfüchsin.
Programmierung Bibliotheksnetzwerk Conques-Marcillac / Communauté de Communes Conques-Marcillac.
Italiano :
L’incontro inaspettato tra una bibliotecaria e una volpe artica.
Programmazione a cura della Rete bibliotecaria di Conques-Marcillac / Comunità dei Comuni di Conques-Marcillac.
Espanol :
El inesperado encuentro entre un bibliotecario y un zorro ártico.
Programación a cargo de la Red de Bibliotecas de Conques-Marcillac / Mancomunidad de Conques-Marcillac.
