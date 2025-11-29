Humanimalia Nuces Valady

Nuces 29 place de la Médiathèque Valady Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

-18 ans, étudiants, demandeurs d’emploi

Début : Samedi 2025-11-29

fin : 2025-11-29

2025-11-29

La rencontre inopinée d’une bibliothécaire et une renarde arctique.

Programmation réseau Bibliothèques Conques-Marcillac / Communauté de Communes Conques-Marcillac

La nuit, au bord d’une route, les deux personnages, curieux l’un de l’autre, s’inventent un langage sonore et corporel dont le public est témoin. En sillonnant des textes littéraires et scientifiques, le spectacle explore la porosité entre l’être animal et l’être humain, tout en dessinant une déambulation originale et inattendue dans l’espace de la bibliothèque.

Spectacle de la Compagnie Vive-Voix, tout public dès 10 ans. .

Nuces 29 place de la Médiathèque Valady 12330 Aveyron Occitanie +33 5 65 47 56 76 mediatheque@valady.fr

English :

The unexpected encounter between a librarian and an Arctic fox.

Conques-Marcillac library network programming / Conques-Marcillac Community of Communes

German :

Die unerwartete Begegnung einer Bibliothekarin mit einer Polarfüchsin.

Programmierung Bibliotheksnetzwerk Conques-Marcillac / Communauté de Communes Conques-Marcillac

Italiano :

L’incontro inaspettato tra un bibliotecario e una volpe artica.

Programma della rete bibliotecaria di Conques-Marcillac / Comunità dei Comuni di Conques-Marcillac

Espanol :

El inesperado encuentro entre una bibliotecaria y un zorro ártico.

Programa de la red de bibliotecas de Conques-Marcillac / Mancomunidad de Conques-Marcillac

L’événement Humanimalia Valady a été mis à jour le 2025-08-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)