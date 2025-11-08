HUMANITÉ(S) / Ouverture de la Biennale des Arts du Mime et du Geste Théâtre Victor Hugo Bagneux

Les élèves de la classe de mime, encadrés par leur professeur Florencial Avila, participent à l’ouverture de la Biennale des Arts du Mime et du Geste avec le spectacle HUMANITÉ(S). Cette représentation se tiendra au Théâtre Victor Hugo à Bagneux. À travers une série de tableaux expressifs, les élèves explorent les multiples facettes de l’humanité, entre fragilité, résistance et poésie du mouvement. Ce projet s’inscrit dans une démarche artistique exigeante, où le corps devient langage et vecteur d’émotion.

En ouverture de la 6e Biennale des Arts du Mime et du Geste (BAMG) — événement national soutenu par la Direction Générale de la Création Artistique (DGCA) — les élèves de théâtre présenteront des extraits du spectacle HUMANITÉ(S), créé et joué pour la première fois le 23 mai 2025 au Centre Paris Anim’ Jacques Bravo (Paris 9e).

Cette intervention est portée par la classe de mime dirigée par Florencia Avila, artiste au rayonnement international, mêlant exigence technique et sensibilité poétique.

Des corps en mouvement pour dire ce que les mots taisent – Une exploration sensible de notre humanité à travers le mime.

Le samedi 08 novembre 2025

de 20h00 à 21h30

gratuit Tout public.

Théâtre Victor Hugo 14 avenue Victor Hugo 92220 Bagneux

+33144538686