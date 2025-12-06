Humano Cosmopolis Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-01-09 19:00 – 21:00

Gratuit : non Tarif : 12€ – Billetterie : https://www.helloasso.com/associations/lyane-art-media/evenements/humano-daphne-el-peregrino-et-simon-mary

Daphné El Peregrino (voix, textes), Simon Mary (contrebasse)À travers un dialogue entre gospel, negro spirituals et chants haïtiens, Humano célèbre la liberté, la mémoire et la dignité humaine.Une création où voix et contrebasse se répondent, tissant un pont entre héritage, présent et acte de résistance.Production : Lyane Art Média

Cosmopolis Centre-ville Nantes 44000

02 52 10 82 00 https://cosmopolis.nantes.fr/ cosmopolis-nantes@nantesmetropole.fr