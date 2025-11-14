HUMBLE HUMUS Marvejols

Un voyage intérieur guidé par les pierres, l’eau et le vent.

Un homme chute sur le Mont Lozère. Il meurt. Lentement, ce corps aimé d’une femme se transforme en humus, une terre riche et vivante. Sa compagne part marcher seule, la nuit, guidée par l’ombre de cet amour perdu. Au fil du sentier, la montagne s’éveille. Plantes, ruisseaux, rochers et animaux l’accompagnent.

Comment continuer à aimer quand l’autre est devenu paysage ?

Elle découvre un monde étrange, doux et puissant. Une relation intime se tisse entre elle et le Mont Lozère. Humble Humus est un poème en théâtre d’ombres et sculptures illustrées par Sophie Lécuyer. Deux comédien·nes font vivre cette randonnée sensible et bouleversante. Une ode à l’amour, à la mort, et à ce lien invisible qui unit les humains et les vivants. .

Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 65 75 75 contact@scenescroisees.fr

English :

An inner journey guided by stones, water and wind.

A man falls on Mont Lozère. He dies. Slowly, the body loved by a woman is transformed into humus, a rich, living soil. His companion walks alone at night, guided by the shadow of this lost love. Along the way, the mountain awakens. Plants, streams, rocks and animals accompany her.

German :

Eine innere Reise, die von den Steinen, dem Wasser und dem Wind geleitet wird.

Ein Mann stürzt auf dem Mont Lozère. Er stirbt. Langsam verwandelt sich der von einer Frau geliebte Körper in Humus, eine reiche und lebendige Erde. Seine Partnerin macht sich nachts allein auf den Weg, geleitet vom Schatten dieser verlorenen Liebe. Auf dem Weg erwacht der Berg zum Leben. Pflanzen, Bäche, Felsen und Tiere begleiten sie.

Italiano :

Un viaggio interiore guidato da pietre, acqua e vento.

Un uomo cade sul Mont Lozère. Muore. Lentamente, il corpo amato da una donna si trasforma in humus, una terra ricca e viva. Il suo compagno si mette in cammino da solo, di notte, guidato dall’ombra di questo amore perduto. Lungo il cammino, la montagna si risveglia. Piante, ruscelli, rocce e animali la accompagnano.

Espanol :

Un viaje interior guiado por las piedras, el agua y el viento.

Un hombre cae en el Monte Lozère. Muere. Lentamente, el cuerpo amado de una mujer se transforma en humus, una tierra rica y viva. Su compañera sale a caminar sola por la noche, guiada por la sombra de este amor perdido. Por el camino, la montaña despierta. Plantas, arroyos, rocas y animales la acompañan.

