Humoriste Merri & Concert Kenly’s Road Chauffailles
samedi 5 septembre 2026 · Chauffailles
Informations pratiques
Chauffailles
Humoriste Merri & Concert Kenly’s Road
32 avenue de la Gare Chauffailles Saône-et-Loire
Tarif : 22 – 22 – 26 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-09-05
En osant l’impensable, une messe pas catholique ! Une célébration iconoclaste et divertissante qui déchaîne les fous rires et les passions !
Avec un punch d’enfer et un sens de l’improvisation hors norme, Merri incarne un prêtre méphistophélique avec la folie des Monthy Python… Et il déroule une messe comme jamais vue.
Avec plus d’un million de fidèles à travers le monde, voici le spectacle culte et hilarant qui a fait un triomphe au Québec, au festival Juste Pour Rire et dernièrement au Zénith de Toulouse !
En 2ème partie, concert de Kenly’s Road. .
32 avenue de la Gare Chauffailles 71170 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 01 77 33 02 thefarawaygallery@gmail.com
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English : Humoriste Merri & Concert Kenly’s Road
L’événement Humoriste Merri & Concert Kenly’s Road Chauffailles a été mis à jour le 2026-08-31 par LA CLAYETTE CHAUFFAILLES │ OT Sud Brionnais
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