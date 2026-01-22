Humour : Albert MESLAY en spectacle L’Acousti’k Miniac-Morvan Dimanche 22 février, 15h30 TP = 15 € – TR = 10 €

Je n’aime pas rire, ça me rappelle le boulot

**Albert Meslay**, grand philosophe de l’absurde, nous propose une liqueur de ses trois derniers spectacles dans un cocktail explosif, mélange spiritueux dont le titre est tiré d’une confidence très intime : _**“Je n’aime pas rire, ça me rappelle le boulot”**_.

Humoriste et historien bénévole, celui qui affirme ne pas toujours être d’accord avec ce qu’il pense tente de mieux comprendre notre monde, en dévoilant des raisonnements tout à fait personnels …

* _« La dépression, c’est avoir une très mauvaise image de soi. Ce qui m’étonne, c’est qu’il n’y ait pas plus de personnes déprimées. »_

* _« La retraite, c’est très dangereux ! De la retraite, personne n’en sort vivant ! »_

* _« Il y a des végétariens qui trichent. Ils mangent des plantes carnivores. »_

* _« C’est bien simple, Pablo Picasso n’a jamais réussi à reproduire exactement ce qu’il voyait ! C’est même à se demander si il ne le faisait pas exprès. »_

Dans ce nouveau spectacle, Albert s’interroge très sérieusement sur le rire …

[https://www.youtube.com/watch?v=NviE2YvVq0Q](https://www.youtube.com/watch?v=NviE2YvVq0Q)

### About Albert

Au début des années 90, après une licence en science éco etpolitique, Albert Meslay quitte son premier métier dedéveloppeur informatique dans sa Bretagne natale pour selancer dans une carrière d’humoriste.

Le Devos d’Or qu’il reçoit en 1994 des mains de Raymond Devos en personne lui confirme qu’il ne s’est pas trompé…

Que ce soit au théâtre, à la radio ou à la télévision, son humourabsurde est largement plébiscité. On peut le voir aux côtés de Patrick Sébastien puis de Michel Drucker sur France 2, et entendre ses chroniques et ses célèbres imitations de Pline l’Ancien sur France Inter.

En écumant les scènes parisiennes, et à travers toute la France depuis plus de 30 ans, Albert a pu affûter ses mots et aiguiser sa force comique qui déclenche des rires à tous les coups.

Si il admet ne pas toujours être d’accord avec ce qu’il pense, Albert Meslay ne se prive pas pour donner son avis sur tout etn’importe quoi, s’attaquant aux problèmes de ce monde à grands coups de raisonnements imparables. Artiste du verbe, as de la formule qui tombe juste, il est intarissable quand il s’agit de venir au secours de la planète menacée par le réchauffement climatique et le dérèglement financier.

### On en parle …

Albert s’impose sans pitreries inutiles – Le Canard Enchaîné

Il met au jour la faille qui déclenche le rire – L’humanité

Surréaliste, parfois grinçant, toujours intelligent – Télérama

A ne pas manquer – Le Figaro

[https://albertmeslay.fr/](https://albertmeslay.fr/)

### Infos pratiques

Dimanche 22 février 2026 à 15h30 à l’Acousti’k (2 rue des Ajoncs d’Or – 35540 Miniac-Morvan).

Tarif : TP = 15 €, TR* = 10 €

_* Tarif Réduit : étudiant, personne de moins de 25 ans, demandeur d’emploi, bénéficiaire du RSA, adulte handicapé, habitant de Miniac-Morvan, sur présentation de justificatif._

Organisation Commune de Miniac-Morvan – 02 99 58 51 77

[https://www.miniac-morvan.fr/](https://www.miniac-morvan.fr/)

L’Acousti’k 2 rue des Ajoncs d’or, 354540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

communication@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77



