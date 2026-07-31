Humour – Alex Fredo – Nouveau Spectacle – Le Palace Rue des Trois Frères Nadeau Surgères
jeudi 17 décembre 2026 · Rue des Trois Frères Nadeau · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Humour – Alex Fredo – Nouveau Spectacle – Le Palace
Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-17 20:30:00
fin : 2026-12-17 20:30:00
Date(s) :
2026-12-17
Venez découvrir le Nouveau Spectacle d’Alex Fredo.
Avec son sens de l’humour incisif, il aborde des thèmes variés allant de la vie quotidienne aux relations humaines, tout en y ajoutant sa touche personnelle et parfois décalée.
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Rue des Trois Frères Nadeau Espace Culturel Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30
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English :
Come discover Alex Fredo’s new show.
With his sharp sense of humor, he tackles a variety of topics ranging from everyday life to human relationships, all while adding his own personal—and sometimes offbeat—twist.
L’événement Humour – Alex Fredo – Nouveau Spectacle – Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-09-05 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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