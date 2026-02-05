Humour Alex Lutz Sexe, Grog & Rocking Chair Carré Léon Gaumont Sainte-Maxime

Humour Alex Lutz Sexe, Grog & Rocking Chair

Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 20:30:00

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-09

Dans Sexe, grog et rocking chair, Alex Lutz mêle humour absurde et émotion intime pour rendre hommage à son père, réfléchir sur le temps qui passe et réconcilier les générations dans un seul-en-scène tendre, drôle et poétique.

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Carré Léon Gaumont 107 route du Plan de la Tour Sainte-Maxime 83120 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 20 23 23 23 billetterie@ste-maxime.fr

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English : Humor: Alex Lutz Sex, Grog & Rocking Chair

In Sexe, grog et rocking chair, Alex Lutz mixes absurd humor and intimate emotion to pay tribute to his father, reflect on the passage of time and reconcile the generations in a tender, funny and poetic one-man show.

L’événement Humour Alex Lutz Sexe, Grog & Rocking Chair Sainte-Maxime a été mis à jour le 2026-03-11 par Office de tourisme de Sainte Maxime