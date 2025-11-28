Humour Alex Ramirès Village-Neuf

Village-Neuf

Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00

Un spectacle sur la confiance ou faire semblant d’en avoir !

Parce que le doute c’est comme la mode, ça revient toujours. Parce que l’estime de soi, c’est aussi facile à porter que des chaussettes avec les doigts de pieds séparés. Parce que se prendre au sérieux, ça ne va à personne. Il était temps de lancer une nouvelle collection.

Après Sensiblement Viril , Alex Ramirès cherche sa place dans le grand défilé de l’amour propre entre moins que rien et roi de tout, et à travers la parade de tous ces autres qu’on croise, il nous présente un spectacle à l’image de celui qu’il a prévu d’être audacieux, insolent, fabuleux et flamboyant, parce que finalement Tout est une question de panache !

Tout public

Durée 1h20

Réservation sur le site web

De et avec Alex Ramirès

Mise en scène Alexandra Bialy .

20 Boulevard d'Alsace Village-Neuf 68128 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 28 32

