Humour Alison Wheeler La promesse d’un soir Quai de la Réunion Le Havre

Humour Alison Wheeler La promesse d’un soir

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18

Date(s) :

2025-12-18

Son impertinence et sa singularité ont fait le sel de ses passages sur Canal +, France Inter et Quotidien. Aujourd’hui Alison Wheeler monte sur scène pour la première fois.

Ce spectacle est l’occasion de la découvrir de façon plus intime, elle se livre avec un brin de folie et n’hésite pas à offrir ses paradoxes faits des sujets de l’époque, il n’est pas impossible qu’ils résonnent en vous.

Accompagnée de sketchs inédits projetés sur grand écran et d’improbables joyeuses chansons, Alison Wheeler a déjà séduit près de 100 000 spectateurs à travers toute la France. .

Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52

