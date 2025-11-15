Humour Alison Wheeler Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Humour Alison Wheeler

Son impertinence et sa singularité ont fait le sel de ses passages sur Canal +, France Inter et Quotidien. Aujourd’hui Alison Wheeler monte sur scène pour la première fois.

Ce spectacle est l’occasion de la découvrir de façon plus intime, elle se livre avec un brin de folie et n’hésite pas à offrir ses paradoxes faits des sujets de l’époque, il n’est pas impossible qu’ils résonnent en vous.

Accompagnée de sketchs inédits projetés sur grand écran et d’improbables joyeuses chansons, Alison Wheeler a déjà séduit près de 15.000 spectateurs à travers plus de 40 villes.

“Une grammaire comique qui lui ressemble pour parler des choses de la vie avec un sens aigu de l’absurde et de l’autodérision” Le Monde

Accessible à partir de 13 ans .

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel 27950 Eure Normandie +33 2 32 64 34 64

