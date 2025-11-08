Humour Anne Roumanoff L’Expérience de la Vie Colmar

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-11-08 20:30:00

2025-11-08

L’expérience de la vie racontée par une femme expérimentée mais toujours surprise et amusée par les transformations de la société des caisses automatiques des supermarchés aux livres de développement personnel en passant par l’instabilité des relations amoureuses ou les transformations du langage, Anne Roumanoff, observe ses contemporains avec jubilation. Elle ne les juge pas, elle essaye de les comprendre.

On sort du spectacle le cœur joyeux. L’humour d’Anne ne divise pas, il réunit. .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

English :

The experience of life as told by an experienced woman, always surprised and amused by society’s transformations.

German :

Lebenserfahrung, erzählt von einer erfahrenen Frau, die aber immer noch von den Veränderungen in der Gesellschaft überrascht und amüsiert ist.

Italiano :

L’esperienza di vita raccontata da una donna esperta che ancora si stupisce e si diverte delle trasformazioni della società.

Espanol :

La experiencia de la vida contada por una mujer experimentada que sigue sorprendiéndose y divirtiéndose con las transformaciones de la sociedad.

