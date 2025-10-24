Humour Anthony Kavanagh Happy Théâtre Molière · Marignane

Humour Anthony Kavanagh Happy

Jeudi 11 décembre 2025.

A 20h30. Théâtre Molière · 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

2025-12-11

Anthony Kavanagh, l’humoriste-showman aux multiples talents et à l’énergie débordante, partagera avec vous tout ce qui le rend HAPPY ! 5 ans que vous ne l’avez pas vu, autant dire qu’il en a des histoires à vous raconter.

Vous êtes attendus nombreux !

Etes-vous heureux ? Le monde n’a jamais eu autant besoin de rire.

Heureusement, la providence nous a envoyé un homme venu du froid pour réchauffer nos cœurs et nous faire oublier nos soucis. Il a traversé l’Atlantique à la nage, abandonné sa femme, quitté ses enfants… tout ça pour vous faire rire !

Une chose est certaine, en sortant de son spectacle vous serez gonflé à bloc et à la question Etes-vous heureux ? , la réponse se lira facilement sur votre visage. .

Théâtre Molière · 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50

English :

Anthony Kavanagh, the multi-talented humorist-showman with boundless energy, will share with you everything that makes him HAPPY ! it’s been 5 years since you’ve seen him, so it’s safe to say he’s got a lot of stories to tell you.

We look forward to seeing you there!

German :

Anthony Kavanagh, der Komiker und Showman mit den vielen Talenten und der unbändigen Energie, wird mit Ihnen alles teilen, was ihn HAPPY macht! fünf Jahre haben Sie ihn nicht mehr gesehen, das heißt, er hat Ihnen viele Geschichten zu erzählen

Sie werden zahlreich erwartet!

Italiano :

Anthony Kavanagh, il comico e showman poliedrico dall’energia sconfinata, condividerà con voi tutto ciò che lo rende FELICE ! sono passati 5 anni dall’ultima volta che l’avete visto, quindi sono sicuro che avrà molte storie da raccontarvi

Non vediamo l’ora di vedervi lì!

Espanol :

Anthony Kavanagh, el polifacético cómico y showman con una energía desbordante, compartirá contigo todo lo que le hace FELIZ han pasado 5 años desde la última vez que lo vio, así que seguro que tendrá muchas historias que contarle

¡Esperamos verle allí!

