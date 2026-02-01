Humour: Antoine Donneaux Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Humour: Antoine Donneaux
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 32 – 32 – 32 EUR
Tarif réduit
Début : 2026-02-27 20:00:00
fin : 2026-02-27
Antoine Donneaux a un problème. Non pas tellement qu’il soit hypocondriaque….En fait, ce jeune et élégant humoriste belge est imitateur. Mais malgré lui.
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
Antoine Donneaux has a problem. Not so much that he’s a hypochondriac… In fact, this elegant young Belgian comedian is an imitator. But in spite of himself.
