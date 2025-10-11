Humour Antonia de Redinger Scènes de corps et d’esprit Blotzheim

Humour Antonia de Redinger Scènes de corps et d’esprit

777 Allée du Casino Blotzheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-11 20:30:00

fin : 2025-10-11

Date(s) :

2025-10-11

Antonia de Rendinger, c’est toujours un peu un OVNI dans le vaste monde de l’humour à contre sens de ses contemporains elle cultive à sa manière unique l’art du sketch, laissant libre cours à ses personnages absurdes et pleins de panache, à leurs outrances qui souvent la dépassent. Sur scène elle n’est jamais tout à fait elle-même et compose des hybrides farfelus et fantasques aux prises avec des dilemmes souvent insignifiants et cruciaux, incarnés avec sincérité et un brin de folie.

Conflits de générations, temps qui nous file entre les doigts, maternité compulsive ou écologie sont quelques-uns des éléments de cet opus qui réunit tous les ingrédients qui font que même si ce spectacle grèvera sérieusement vos finances, nous avons l’assurance que vous en sortirez heureux sinon grandis.

La pertinence de son écriture, son parfait sens du rythme, c’est sûr, Antonia est une bête de scène, de Corps et d’Esprit.

Dès 12 ans

Durée 1h30 .

777 Allée du Casino Blotzheim 68730 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 70 57 77

