Humour Antonia de Rendinger Théâtre municipal Moulins
samedi 14 novembre 2026 · Théâtre municipal · Moulins
Informations pratiques
Moulins
Humour Antonia de Rendinger
Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier
Tarif : 25 – 25 – 30 EUR
Tarif réduit
Orchestre/1er balcon cat.1 30 €, cat.2 25 €
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:00:00
fin : 2026-11-14 21:20:00
Date(s) :
2026-11-14
Découvrez Antonia de Rendinger avec Scènes de Corps et d’Esprit ! Véritable OVNI de l’humour, elle cultive un art du sketch unique, peuplé de personnages absurdes, pleins de panache et d’outrances qui la dépassent. Un spectacle à part !
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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14
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English :
Discover Antonia de Rendinger in Scènes de Corps et d’Esprit ! A true maverick of comedy, she cultivates a unique style of sketch comedy, populated by absurd characters brimming with panache and excesses that go beyond her. A one-of-a-kind show!
L’événement Humour Antonia de Rendinger Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région
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