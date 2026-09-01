Humour Antonia de Rendinger Théâtre municipal Moulins

Informations pratiques

Moulins

Humour Antonia de Rendinger

Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins Allier

Tarif : 25 – 25 – 30 EUR

Tarif réduit

Orchestre/1er balcon cat.1 30 €, cat.2 25 €

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-14 20:00:00

fin : 2026-11-14 21:20:00

Date(s) :

2026-11-14

Découvrez Antonia de Rendinger avec Scènes de Corps et d’Esprit ! Véritable OVNI de l’humour, elle cultive un art du sketch unique, peuplé de personnages absurdes, pleins de panache et d’outrances qui la dépassent. Un spectacle à part !

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Théâtre municipal 13 rue Candie Moulins 03000 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 44 14 14

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English :

Discover Antonia de Rendinger in Scènes de Corps et d’Esprit ! A true maverick of comedy, she cultivates a unique style of sketch comedy, populated by absurd characters brimming with panache and excesses that go beyond her. A one-of-a-kind show!

L’événement Humour Antonia de Rendinger Moulins a été mis à jour le 2026-09-01 par SPL Moulins & co Destinations Office de tourisme de Moulins et sa région