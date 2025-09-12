Humour Apocalypse Now Now La Forge Harfleur

Humour Apocalypse Now Now La Forge Harfleur mardi 10 mars 2026.

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur Seine-Maritime

Début : 2026-03-10 20:30:00

2026-03-10

Préparez-vous à un tourbillon d’absurde et d’humour noir dont l’œil du cyclone est la question brûlante la fin du monde est-elle pour la semaine prochaine un peu avant midi ? Avec son style unique, alliant ironie mordante et philosophie Rock’n’roll, Dédo explore les signes d’un effondrement qui se rapproche dangereusement. Entre un perroquet obsessionnel, un robot humoriste ou un japonais agressif mais gourmet, vous avez quelques ingrédients d’un one-man-show explosif qui nous rappelle qu’au milieu du chaos, l’humour rend le futur même apocalyptique plus supportable. Mais c’est quand même mieux si vous avez une mutuelle.

Dédo revient sur scène avec un tout nouveau spectacle, aussi corrosif que délirant. En ces temps pas toujours joyeux, même l’humour le plus noir fait un bien fou.

Alors rions maintenant. On pleurera plus tard.

À partir de 14 ans Durée 1h .

La Forge 1 Rue Frédéric Chopin Harfleur 76700 Seine-Maritime Normandie

English : Humour Apocalypse Now Now

