Humour Arnaud Tsamere Nouveau spectacle Chartres

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 9 – 31 EUR

Début : Samedi 2026-04-11 20:30:00

Arnaud Tsamere, le maître de l’absurde, revient sur scène avec son 5e seul-en-scène, plus intense que jamais !

Durant son enfance et son adolescence, Arnaud aime faire le pitre et pratiquer le sport, sans intérêt pour le théâtre. Ce n’est qu’après le lycée, en commençant des études de droit, qu’il découvre sa vocation pour la comédie lors d’un spectacle d’improvisation et s’inscrit immédiatement à des cours de théâtre… Tout public. 9 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

Arnaud Tsamere, the master of the absurd, returns to the stage with his 5th one-man show, more intense than ever!

German :

Arnaud Tsamere, der Meister des Absurden, kehrt mit seinem fünften Solo-in-scène auf die Bühne zurück, intensiver als je zuvor!

Italiano :

Arnaud Tsamere, il maestro dell’assurdo, torna in scena con il suo quinto one-man show, più intenso che mai!

Espanol :

Arnaud Tsamere, el maestro del absurdo, vuelve a los escenarios con su 5º espectáculo unipersonal, ¡más intenso que nunca!

