Humour au bord de l’eau – Les étangs de Lamberville Lamberville 27 juin 2025 19:00

Seine-Maritime

Humour au bord de l’eau Les étangs de Lamberville 18 Route de la Vienne Lamberville Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-27 19:00:00

fin : 2025-06-27 21:00:00

Date(s) :

2025-06-27

Les étangs de Lamberville vous proposent une soirée stand-up avec le Dieppe Comedy Club avec restauration sur place ! Au menu burger frites maison.

Les étangs de Lamberville 18 Route de la Vienne

Lamberville 76730 Seine-Maritime Normandie +33 6 29 82 86 03

English : Humour au bord de l’eau

The Etangs de Lamberville are hosting a stand-up evening with the Dieppe Comedy Club, with on-site catering! On the menu: homemade burger and fries.

German :

Les étangs de Lamberville bieten Ihnen einen Stand-up-Abend mit dem Dieppe Comedy Club mit Verpflegung vor Ort! Auf der Speisekarte stehen Burger mit hausgemachten Pommes frites.

Italiano :

Gli Etangs de Lamberville organizzano una serata di stand-up con il Dieppe Comedy Club, con cibo e bevande disponibili sul posto! Nel menu: hamburger e patatine fritte fatte in casa.

Espanol :

Los Etangs de Lamberville organizan una velada de monólogos con el Club de la Comedia de Dieppe, con comida y bebida in situ En el menú: hamburguesa casera con patatas fritas.

