Humour Audrey Vernon Espace Culturel de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher

Espace Culturel de la Pointe de Caux 2 Esplanade de la Pointe de Caux Gonfreville-l’Orcher Seine-Maritime

Comment épouser un milliardaire ?

Audrey Vernon démystifie les ultra-riches avec humour et lucidité 15 ans après Comment épouser un milliardaire (500 représentations !), elle célèbre ses Noces de cristal… avec le capitalisme (et son époux, 33ème fortune mondiale).

Un anniversaire de mariage qui offre l’occasion de faire un point sur 15 ans de croissance des inégalités, du nombre de milliardaires et de leur influence dévastatrice.

Et si cette mariée, pas si docile, se transformait en agent infiltré et déclarait la guerre aux fortunes qui nous mènent à notre perte ? Rendez-vous avant que le champagne ne soit tiède.

