Humour avec Didier Bénureau Entier Espace culturel Saint-Exupéry -Théâtre Molière Marignane

Dimanche 8 mars 2026.
A 17h. Espace culturel Saint-Exupéry -Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône
Un drôle de cocktail mêlant nouveaux sketches et les incontournables !
Sketches burlesques, chansons débiles, personnages loufoques… président, retraité, génies, enfant, travesti, belle-mère, CRS….
Un portrait de groupe !
Un spectacle écrit par Didier Bénureau.
Mise en scène Dominique Champetier.
Musique Didier Bénureau et Julie Darnal.
Férocement drôle, une plume trempée au vitriol Le Figaro.
Sans égal, intemporel et hilarant ! Le Monde.
Il excelle dans l’outrance, une réussite ! Le canard enchaîné.
A jouer les tordus, il se montre génial Le Parisien.
L’un des meilleurs ! Libération. .
Espace culturel Saint-Exupéry -Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50
English :
A funny cocktail of new sketches and must-sees!
Burlesque sketches, silly songs, zany characters… president, pensioner, geniuses, child, transvestite, mother-in-law, CRS….
A group portrait!
