Humour avec Didier Bénureau Entier Espace culturel Saint-Exupéry -Théâtre Molière Marignane

Humour avec Didier Bénureau Entier

Dimanche 8 mars 2026.

A 17h. Espace culturel Saint-Exupéry -Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Un drôle de cocktail mêlant nouveaux sketches et les incontournables !

Sketches burlesques, chansons débiles, personnages loufoques… président, retraité, génies, enfant, travesti, belle-mère, CRS….

Un portrait de groupe !

Un spectacle écrit par Didier Bénureau.

Mise en scène Dominique Champetier.

Musique Didier Bénureau et Julie Darnal.



Férocement drôle, une plume trempée au vitriol Le Figaro.

Sans égal, intemporel et hilarant ! Le Monde.

Il excelle dans l’outrance, une réussite ! Le canard enchaîné.

A jouer les tordus, il se montre génial Le Parisien.

L’un des meilleurs ! Libération. .

Espace culturel Saint-Exupéry -Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50

English :

A funny cocktail of new sketches and must-sees!

Burlesque sketches, silly songs, zany characters… president, pensioner, geniuses, child, transvestite, mother-in-law, CRS….

A group portrait!

