Humour avec Jeffou, le gnou Je panse donc je suis Espace culturel Saint-Exupéry -Théâtre Molière Marignane

Humour avec Jeffou, le gnou Je panse donc je suis

Samedi 7 mars 2026.

A 20h30. Espace culturel Saint-Exupéry -Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2026-03-07

fin : 2026-03-07

2026-03-07

Ne vous fiez pas à son physique de Néandertal ce mini zoo à lui tout seul est un humain.

Sans concession et loin du politiquement correct, Jeffou, le gnou nous raconte avec beaucoup d’autodérision, combien son poids a pesé dans sa vie…

Ce brut de décoffrage, Jeffou, le gnou , nous confesse, souvent sans aucune pudeur, ce qu’il a vécu dans son combat contre le regard des autres et surtout, contre son propre corps.

Les femmes, le sport, la nourriture, les vêtements, et tout ce qui fait partie de la vie ordinaire, est un problème lorsque vous pesez plus de 200 kg…



Ecrit et mis en scène par Eric Fraticelli.

Je précise également que les personnes qui ne sont pas vaccinées contre la rage n’auront pas accès aux trois premiers rangs afin de les préserver de toute contamination. .

Espace culturel Saint-Exupéry -Théâtre Molière 53-55 Avenue Jean Mermoz Marignane 13700 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 10 14 50

English :

Don’t be fooled by his Neanderthal physique: this mini zoo is a human in its own right.

Uncompromising and far from politically correct, Jeffou, the wildebeest tells us, with a great deal of self-mockery, how much his weight has weighed on his life…

L'événement Humour avec Jeffou, le gnou Je panse donc je suis Marignane a été mis à jour le 2025-12-03