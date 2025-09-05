Humour avec le Tchoutchou Comedy Club au Poinçon (14e) Poinçon Paris

Humour avec le Tchoutchou Comedy Club au Poinçon (14e) Poinçon Paris

Humour avec le Tchoutchou Comedy Club au Poinçon (14e) Poinçon Paris vendredi 5 septembre 2025.

Réputé pour ses plateaux d’humour explosifs, le Tchoutchou Comedy Club vous propose une soirée stand-up aussi déjantée que conviviale !

Sur scène, 5 humoristes émergents ou confirmés seront prêts à enchaîner les punchlines, les anecdotes hilarantes et les moments d’impro inoubliables.

L’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux talents de la scène humoristique dans une atmosphère bienveillante et détendue.

Entrée libre – consommation sur place – sortie au chapeau.

Envie de rire dans un comedy club à Paris ? Le rendez-vous est pris : vendredi 5 septembre, ne manquez pas le passage du Tchoutchou Comedy Club au Poinçon, un lieu culturel atypique niché dans une ancienne gare du 14e arrondissement.
Le vendredi 05 septembre 2025
de 19h30 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-09-05T22:30:00+02:00
fin : 2025-09-06T00:00:00+02:00
Date(s) : 2025-09-05T19:30:00+02:00_2025-09-05T21:00:00+02:00

Poinçon 124 Avenue du Général Leclerc,  75014 Paris

TCHOUTCHOU COMEDY CLUB