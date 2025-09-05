Humour avec le Tchoutchou Comedy Club au Poinçon (14e) Poinçon Paris
Humour avec le Tchoutchou Comedy Club au Poinçon (14e) Poinçon Paris vendredi 5 septembre 2025.
Réputé pour ses plateaux d’humour explosifs, le Tchoutchou Comedy Club vous propose une soirée stand-up aussi déjantée que conviviale !
Sur scène, 5 humoristes émergents ou confirmés seront prêts à enchaîner les punchlines, les anecdotes hilarantes et les moments d’impro inoubliables.
L’occasion parfaite pour découvrir de nouveaux talents de la scène humoristique dans une atmosphère bienveillante et détendue.
Entrée libre – consommation sur place – sortie au chapeau.
Envie de rire dans un comedy club à Paris ? Le rendez-vous est pris : vendredi 5 septembre, ne manquez pas le passage du Tchoutchou Comedy Club au Poinçon, un lieu culturel atypique niché dans une ancienne gare du 14e arrondissement.
Le vendredi 05 septembre 2025
de 19h30 à 21h00
gratuit Public jeunes et adultes.
Poinçon 124 Avenue du Général Leclerc, 75014 Paris