Humour Bérengère Krief Centre Culturel Guy Gambu Saint-Marcel

Humour Bérengère Krief

Centre Culturel Guy Gambu 1 rue Jules Ferry Saint-Marcel Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10 20:30:00

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

Bérengère Krief questionne avec humour notre consommation de la sexualité.

Dans une société en pleine “sex-récession”, elle apporte un nouvel éclairage et un regard sensible sur la place du plaisir dans notre éducation qui prône souvent plus la prévention que l’extase.

On dit toujours que ce sont ceux qui en parlent le plus qui pratiquent le moins. La bonne nouvelle, c’est qu’il vous suffira simplement d’écouter. Je vous propose qu’on partage une heure de sexe. Une heure de sexe, parfois c’est court, parfois c’est long. Ce qui est sûr, c’est qu’une heure ensemble, ce sera forcément bon. Bérengère Krief

Nommée au Molière de l’humour 2025

Spectacle recommandé à partir de 16 ans .

