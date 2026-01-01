Humour Blandine Lehout O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) Châteauneuf-sur-Isère
Humour Blandine Lehout
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère Drôme
Tarif : 36 – 36 – 39 EUR
selon l’emplacement
Début : 2026-01-14 20:00:00
fin : 2026-01-14 21:30:00
2026-01-14
Blandine, c’est un peu la pote qu’on aimerait avoir dans sa bande… Jeune maman, elle revendique l’image de la femme imparfaite.
O Lac (ex Palais des Congrès Sud Rhône-Alpes) 430 Route du Lac Châteauneuf-sur-Isère 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 71 97 10 contact@o-lac.com
English :
Blandine is the kind of friend you’d like to have in your gang? As a young mother, she’s the perfect image of the imperfect woman.
