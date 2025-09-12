Humour Booder Ah… l’école ! Chartres

Humour Booder Ah… l'école ! Chartres vendredi 10 avril 2026.

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 9 – 31 EUR

Vendredi 2026-04-10 20:30:00

2026-04-10 22:00:00

2026-04-10

Après l’énorme succès de Booder is back, l’humoriste aux mimiques inimitables, a repris son cahier et son crayon quatre couleurs pour nous écrire un tout nouveau spectacle, drôle et touchant sur l’école.

Booder brosse avec humour le portrait du système scolaire, de son enfance à aujourd’hui, abordant respect, harcèlement, notes et récréations. Entre anecdotes amusantes et émouvantes, il souligne l’importance de l’école comme lieu d’apprentissage, de socialisation et d’entraide. Son humour familial et bienveillant, porté par son autodérision et son sourire, permet d’aborder des sujets sensibles sans jugement et de rassembler toutes les générations. Tout public à partir de 8 ans. 9 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

After the huge success of Booder is back, the comedian with his inimitable facial expressions has taken up his notebook and four-colour pencil to write a brand new, funny and touching show about school.

German :

Nach dem großen Erfolg von Booder is back hat der Humorist mit der unnachahmlichen Mimik wieder sein Notizbuch und seinen vierfarbigen Bleistift zur Hand genommen, um uns eine ganz neue, lustige und rührende Show über die Schule zu schreiben.

Italiano :

Dopo il grande successo di Booder is back, il comico dall’inimitabile mimica facciale è tornato al suo taccuino e alla matita in quadricromia per scrivere un nuovo spettacolo divertente e toccante sulla scuola.

Espanol :

Tras el enorme éxito de Booder is back, el cómico de las inimitables expresiones faciales ha vuelto a su cuaderno y su lápiz de cuatro colores para escribir un nuevo espectáculo, divertido y conmovedor, sobre la escuela.

