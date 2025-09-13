Humour Cactus Saumur

Humour Cactus Saumur samedi 28 février 2026.

Humour Cactus

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 43 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 20:30:00

fin : 2026-02-28 21:45:00

Date(s) :

2026-02-28

Inutile de chercher bien loin pour comprendre le ton de CACTUS !

En donnant ce nom à son nouveau spectacle, Élie Semoun annonce la couleur ça va piquer !

Depuis 30 ans, Élie Semoun s’est imposé comme l’un des humoristes les plus incisifs et délicieusement décalés de la scène française. Son style, qui mêle finesse et audace, a inspiré de nombreuses générations d’artistes.

Pour son huitième spectacle, Élie Semoun opère un léger virage: le stand-up occupe désormais une place plus importante, une nouveauté pour lui. Mais ne vous y trompez pas, CACTUS reste fidèle à son goût pour les personnages. Avec CACTUS, l’humoriste nous propose une vision à la fois profonde et légère de notre société, entre violence et inspiration, où les thèmes de l’intolérance, du tabou et de l’injustice sont abordés sans fard, mais toujours avec cette touche incisive qui le caractérise.

PRECISIONS HORAIRES

Samedi 28 février 2026 de 20h30 à 21h45. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

You don’t have to look far to understand the tone of CACTUS!

German :

Es ist nicht nötig, lange zu suchen, um den Tonfall von CACTUS? zu verstehen!

Italiano :

Non c’è bisogno di guardare lontano per capire il tono di CACTUS!

Espanol :

No hay que ir muy lejos para entender el tono de CACTUS

L’événement Humour Cactus Saumur a été mis à jour le 2025-09-13 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME