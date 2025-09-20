Humour Capitaine Sprütz, mon amour ! Lectures coquines et autres taquineries Muntzenheim

Humour Capitaine Sprütz, mon amour ! Lectures coquines et autres taquineries Muntzenheim mardi 13 janvier 2026.

Humour Capitaine Sprütz, mon amour ! Lectures coquines et autres taquineries

24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-01-13 20:30:00

fin : 2026-01-13

Date(s) :

2026-01-13

Pour rougir de plaisir et faire monter la température, le Capitaine Sprütz vous propose une sélection de textes à ne pas mettre entre toutes les oreilles.

Pour rougir de plaisir et faire monter la température, le Capitaine Sprütz vous propose une sélection de textes à ne pas mettre entre toutes les oreilles.

Auteurs illustres ou anonymes, nombreux sont ceux qui ont fait le pas de côté vers l’érotisme.

Entre poésie, blagues potaches et improvisations sur le thème de l’amour et de ce qui va avec… découvrez une lecture, relecture, de morceaux choisis par le héros de l’espace, sex-symbol explorateur intergalactique qui va forcément vous transporter vers un septième ciel inexploré. .

24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr

English :

To make you blush with pleasure and raise the temperature, Captain Sprütz offers you a selection of texts not to be put between every ear.

German :

Um vor Lust zu erröten und die Temperatur zu erhöhen, bietet Ihnen Kapitän Sprütz eine Auswahl an Texten, die Sie nicht zwischen alle Ohren bekommen sollten.

Italiano :

Il capitano Sprütz ha proposto una selezione di testi che vi faranno arrossire di piacere e vi faranno salire di tono.

Espanol :

El capitán Sprütz ha elaborado una selección de letras que le harán sonrojarse de placer y subir la temperatura.

L’événement Humour Capitaine Sprütz, mon amour ! Lectures coquines et autres taquineries Muntzenheim a été mis à jour le 2025-09-20 par Office de tourisme de Colmar