Humour Céline Francès dans Répercussions Comedy Palace Valence

Humour Céline Francès dans Répercussions

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 15 – 15 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14

fin : 2026-02-14

Date(s) :

2026-02-14

Céline Frances est une artiste passionnée créatrice de personnages hors pair et haut en couleurs. Bourrée d’énergie et bosseuse acharnée, elle nous offre un nouveau spectacle hilarant dans lequel elle exprime tous ses talents !

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

English :

Céline Frances is a passionate artist and creator of outstanding, colorful characters. Full of energy and a hard worker, she brings us a hilarious new show in which she expresses all her talents!

