Humour C’est du Joly ! de Sandrine Gelin Festival du Quai Théâtre de la ville Valence
Humour C’est du Joly ! de Sandrine Gelin Festival du Quai Théâtre de la ville Valence jeudi 19 mars 2026.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme
Tarif : 5 – 5 – 20 EUR
Début : 2026-03-19 20:30:00
fin : 2026-03-19 20:30:00
2026-03-19
Spectacle plein d’humour qui rend hommage à Sylvie Joly, pionnière du seule en scène français.
Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr
English :
A humorous tribute to Sylvie Joly, a pioneer of French one-woman shows.
