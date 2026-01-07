Humour C’est du Joly ! de Sandrine Gelin Festival du Quai Théâtre de la ville Valence

Humour C’est du Joly ! de Sandrine Gelin Festival du Quai

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence Drôme

Tarif : 5 – 5 – 20 EUR

Début : 2026-03-19 20:30:00

fin : 2026-03-19 20:30:00

2026-03-19

Spectacle plein d’humour qui rend hommage à Sylvie Joly, pionnière du seule en scène français.

Théâtre de la ville Place de la Liberté Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 86 14 50 theatredelaville@mairie-valence.fr

A humorous tribute to Sylvie Joly, a pioneer of French one-woman shows.

