Humour C’est juste pour dire Café théâtre Le Poche Pornic vendredi 27 février 2026.
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic Loire-Atlantique
Début : 2026-02-27 20:30:00
fin : 2026-04-24 22:00:00
2026-02-27 2026-04-24
Spectacle d’humour proposé par Le Poche
Pierre-Alexandre un looser timide qui gagne à être connu !
Découvrez un artiste complet qui jongle avec les mots, les notes et les émotions. Seul en scène avec sa guitare et son piano, Pierre-Alexandre nous invite dans son univers où l’autodérision est reine. Dans son spectacle C’est juste pour dire , il endosse avec brio le rôle de l’anti-héros pour nous raconter la vie, la vraie.
Des anecdotes légères (sa première voiture, les grèves, la Saint-Valentin) aux sujets plus engagés (la religion, sa propre vasectomie), Pierre-Alexandre distille un humour novateur et subtil. Entre chansons et stand-up, laissez-vous emporter par ce souffle créatif qui, comme le souligne Ouest-France, possède le pouvoir de faire rire aux éclats et d’émouvoir à la fois . .
Café théâtre Le Poche 1 place de Halles Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 71 88 28 12 le.poche.pornic@gmail.com
English :
Comedy show presented by Le Poche
