Informations pratiques

Colmar

Humour – Christelle Chollet, Culottée

3 Place Unterlinden Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-07 20:30:00

fin : 2026-11-07 22:00:00

Date(s) :

2026-11-07

« Accompagnée en live par mes musiciens, je vous embarque dans ce nouveau show et vous promets des crises de fous rire, encore des rires et des émotions. »

« Je fête mes 20 ans de carrière avec un nouveau spectacle « Culottée ». Je fouille, creuse, plonge au cœur de notre société pour en sortir le meilleur ou le pire et me dépêcher d’en rire, avant d’être obligée d’en pleurer. Accompagnée en live par mes musiciens, je vous embarque dans ce nouveau show et vous promets des crises de fous rire, de la folie, de la dérision, des héros, des personnages épicés, encore des rires et des émotions. » .

3 Place Unterlinden Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 20 29 02 reservation.theatre@colmar.fr

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English :

%AB Accompanied live by my musicians, I’ll take you on a journey through this new show and promise you fits of laughter, more laughter, and %E9motions. %BB

L’événement Humour – Christelle Chollet, Culottée Colmar a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de tourisme de Colmar