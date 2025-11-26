Humour « Com’en couleur »

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2025-11-26 20:00:00

fin : 2025-11-26

Date(s) :

2025-11-26

Mieux Communiquer et Mieux se Comprendre avec la Com’ en Couleurs.



Qui allez-vous reconnaître en premier ?

Votre patron, votre chéri(e), vos enfants ?…

.

Les Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

English :

Communicate better and understand each other better with Com’ en Couleurs.



Who will you recognize first?

Your boss, your darling, your children?

German :

Besser kommunizieren und sich besser verstehen mit der Farbkommunikation.



Wen werden Sie als Erstes erkennen?

Ihren Chef, Ihren Schatz, Ihre Kinder?

Italiano :

Comunicare meglio e capirsi meglio con la comunicazione a colori.



Chi riconoscerete per primo?

Il vostro capo, il vostro partner, i vostri figli?

Espanol :

Comunicarse mejor y entenderse mejor con la Comunicación en color.



¿A quién reconocerá primero?

¿A su jefe, a su pareja, a sus hijos?

L’événement Humour « Com’en couleur » Barbières a été mis à jour le 2025-05-12 par Valence Romans Tourisme