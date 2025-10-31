Humour Couple en délire Ensemble Charle Bringuier Chatuzange-le-Goubet
Humour Couple en délire Ensemble Charle Bringuier Chatuzange-le-Goubet vendredi 31 octobre 2025.
Humour Couple en délire
Ensemble Charle Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : 20 – 20 – 20 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-31 20:30:00
fin : 2025-10-31 22:30:00
Date(s) :
2025-10-31
« Couple en Délire » est une comédie à sketchs hilarante et tout public. Un spectacle rythmé, sans temps mort, où amour rime avec humour ! Venez nombreux !
.
Ensemble Charle Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 11 18 12 loisbruyat87@gmail.com
English :
« Couple en Délire » is a hilarious sketch comedy for all audiences. It’s a fast-paced, no-holds-barred show where love rhymes with humor! Come one, come all!
German :
« Couple en Délire » ist eine urkomische Sketch-Comedy für alle Zuschauer. Eine rhythmische Show ohne Leerlauf, in der sich Liebe auf Humor reimt! Kommen Sie zahlreich!
Italiano :
« Couple en Délire » è un’esilarante sketch comedy per tutti i pubblici. È uno spettacolo dal ritmo incalzante e senza esclusione di colpi, dove amore fa rima con umorismo! Venite tutti!
Espanol :
« Couple en Délire » es una divertidísima comedia de sketches para todos los públicos. Un espectáculo trepidante y sin tapujos en el que el amor rima con humor Vengan todos
L’événement Humour Couple en délire Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2025-09-04 par Valence Romans Tourisme