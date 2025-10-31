Humour Couple en délire Ensemble Charle Bringuier Chatuzange-le-Goubet

Ensemble Charle Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Début : 2025-10-31 20:30:00

fin : 2025-10-31 22:30:00

2025-10-31

« Couple en Délire » est une comédie à sketchs hilarante et tout public. Un spectacle rythmé, sans temps mort, où amour rime avec humour ! Venez nombreux !

Ensemble Charle Bringuier 14 Place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 25 11 18 12 loisbruyat87@gmail.com

English :

« Couple en Délire » is a hilarious sketch comedy for all audiences. It’s a fast-paced, no-holds-barred show where love rhymes with humor! Come one, come all!

German :

« Couple en Délire » ist eine urkomische Sketch-Comedy für alle Zuschauer. Eine rhythmische Show ohne Leerlauf, in der sich Liebe auf Humor reimt! Kommen Sie zahlreich!

Italiano :

« Couple en Délire » è un’esilarante sketch comedy per tutti i pubblici. È uno spettacolo dal ritmo incalzante e senza esclusione di colpi, dove amore fa rima con umorismo! Venite tutti!

Espanol :

« Couple en Délire » es una divertidísima comedia de sketches para todos los públicos. Un espectáculo trepidante y sin tapujos en el que el amor rima con humor Vengan todos

