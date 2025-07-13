Humour Craquage Théâtre de l’Hôtel de Ville Le Havre

Humour Craquage

Théâtre de l’Hôtel de Ville Esplanade Jacques Tournant Le Havre Seine-Maritime

Début : 2026-01-28 19:30:00

fin : 2026-01-28

2026-01-28

Dans Craquage , tout explose frustrations, non-dits, et émotions à vif. Un spectacle drôle, poignant et furieusement humain… qui fait un bien fou !

Craquage , c’est votre mère, votre meilleur ami, votre voisine, votre collègue, vous. Ce jour-là, on le sent, c’est la goutte de trop, on craque on déballe tout et ça fait un bien fou !

À force d’avoir trop pris sur soi, chacun est entrainé dans un vertige où il perd les pédales et éprouve l’indéniable plaisir du pétage de plombs, et une furieuse envie de DIRE. C’est drôle, jouissif, sidérant, émouvant, et ça nous donnerait presque envie de craquer un peu nous aussi…

À partir de 12 ans Durée 1h15

Réservation obligatoire .

