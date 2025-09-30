Humour Daniel Rabier dans Au dessous de la ceinture… Comedy Palace Valence
Humour Daniel Rabier dans Au dessous de la ceinture… Comedy Palace Valence samedi 14 mars 2026.
Humour Daniel Rabier dans Au dessous de la ceinture…
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme
Tarif : 12 – 12 – 17 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-14 20:45:00
fin : 2026-03-14 20:45:00
Date(s) :
2026-03-14
Un Gaulois à l’humour décapant, est un auteur, compositeur, guitariste et humoriste dont la devise est simple satisfait ou satisfait !
Ce personnage incontournable des cabarets parisiens vous promet 1h30 de rires et de chansons.
.
Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Un Gaulois is a writer, composer, guitarist and comedian whose motto is simple: satisfy or be satisfied!
This Parisian cabaret star promises 1h30 of laughter and song.
L’événement Humour Daniel Rabier dans Au dessous de la ceinture… Valence a été mis à jour le 2025-09-30 par Valence Romans Tourisme