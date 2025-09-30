Humour Daniel Rabier dans Au dessous de la ceinture… Comedy Palace Valence

Humour Daniel Rabier dans Au dessous de la ceinture…

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence Drôme

Tarif : 12 – 12 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-14 20:45:00

fin : 2026-03-14 20:45:00

Date(s) :

2026-03-14

Un Gaulois à l’humour décapant, est un auteur, compositeur, guitariste et humoriste dont la devise est simple satisfait ou satisfait !

Ce personnage incontournable des cabarets parisiens vous promet 1h30 de rires et de chansons.

.

Comedy Palace 12 rue Pasteur Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 82 70 21 83 contact@comedypalace.fr

English :

Un Gaulois is a writer, composer, guitarist and comedian whose motto is simple: satisfy or be satisfied!

This Parisian cabaret star promises 1h30 of laughter and song.

