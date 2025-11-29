Humour Dany Boon Clown n’est pas un métier Quai de la Réunion Le Havre
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Début : 2025-11-29 20:00:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Clown n’est pas un métier ! Après 7 ans loin de la scène et la folle envie de faire rire, Dany Boon revient à son rêve d’enfant avec un tout nouveau one man show. .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
English : Humour Dany Boon Clown n’est pas un métier
