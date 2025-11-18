Humour: David Voinson Espace Girodet Bourg-lès-Valence

Humour: David Voinson

À seulement 27 ans, il est la star montante de l’humour et accumule des millions d’abonnés et de vues sur les réseaux, où son personnage de la blonde est déjà culte.

English :

At just 27, he’s a rising star in the comedy world, racking up millions of subscribers and views on the networks, where his blonde character already has a cult following.

German :

Mit nur 27 Jahren ist er der aufstrebende Comedy-Star und sammelt Millionen von Abonnenten und Views in den Netzwerken, wo seine Figur der Blondine bereits Kult ist.

Italiano :

A soli 27 anni, è l’astro nascente del mondo della comicità, con milioni di abbonati e visualizzazioni su Internet, dove il suo personaggio, la bionda, ha già un seguito di culto.

Espanol :

Con sólo 27 años, es la estrella emergente de la comedia, acumulando millones de suscriptores y visualizaciones en las redes, donde su personaje, la rubia, ya tiene seguidores de culto.

