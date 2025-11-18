Humour: David Voinson Espace Girodet Bourg-lès-Valence
Humour: David Voinson Espace Girodet Bourg-lès-Valence mardi 18 novembre 2025.
Humour: David Voinson
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 43 – 43 – 43 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2025-11-18 20:00:00
fin : 2025-11-18
Date(s) :
2025-11-18
À seulement 27 ans, il est la star montante de l’humour et accumule des millions d’abonnés et de vues sur les réseaux, où son personnage de la blonde est déjà culte.
.
Espace Girodet 100 rue du Toueur Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 43 38 88 contact@theatre-le-rhone.com
English :
At just 27, he’s a rising star in the comedy world, racking up millions of subscribers and views on the networks, where his blonde character already has a cult following.
German :
Mit nur 27 Jahren ist er der aufstrebende Comedy-Star und sammelt Millionen von Abonnenten und Views in den Netzwerken, wo seine Figur der Blondine bereits Kult ist.
Italiano :
A soli 27 anni, è l’astro nascente del mondo della comicità, con milioni di abbonati e visualizzazioni su Internet, dove il suo personaggio, la bionda, ha già un seguito di culto.
Espanol :
Con sólo 27 años, es la estrella emergente de la comedia, acumulando millones de suscriptores y visualizaciones en las redes, donde su personaje, la rubia, ya tiene seguidores de culto.
L’événement Humour: David Voinson Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-04-22 par Valence Romans Tourisme