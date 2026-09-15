Humour – Davis Castello-Lopes Palais des Arts et du Festival Dinard Dinard

Informations pratiques

Dinard

Humour – Davis Castello-Lopes

Palais des Arts et du Festival Dinard 2 Boulevard Wilson Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-08 18:00:00

fin : 2026-11-08

Date(s) :

2026-11-08

J’ai failli appeler ce spectacle « Le plaisir ». Et puis je me suis dit que les seuls plaisirs auxquels on penserait devant un titre pareil, ce seraient les plaisirs interdits aux moins de 18 ans. Or, pour des raisons financières, je souhaite que les moins de 18 ans puissent également assister à mon spectacle. Je l’ai donc appelé « Délicieux » : c’est un spectacle familial.

En une heure et quart, je vais tenter de démêler la complexité de ce qui provoque le plaisir chez les êtres humains. Bien sûr que le plaisir peut venir d’un verre de chasselas qu’on fait durer sur les bords du lac au printemps. Mais il peut aussi être provoqué par le décès d’un être que l’on n’aime pas. Bien sûr qu’une promotion inattendue au sein de l’entreprise provoque la joie. Mais aussi le fait de manger du gruyère à Gruyères, ou de savoir – quand on est français – qu’on ne prononce pas le « z » de Étivaz (ce qui nous permet de corriger avec délectation tous les nuls qui font la faute). Mon objectif est que ce spectacle provoque chez vous un certain plaisir, dans une mise en abîme aussi délicieuse que de manger du gruyère à Gruyères.

Le dimanche 08 novembre 2026 à 18h

Théâtre Debussy- Palais des Arts et du Festival

Réservation auprès du Casino Barrière:

– Sur place à l’accueil du Casino – 4 Boulevard Wilson – 35800 Dinard

– Par téléphone 02 99 16 30 30

– En ligne sur casinosbarriere.com/dinard .

Palais des Arts et du Festival Dinard 2 Boulevard Wilson Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 16 30 30

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English :

L’événement Humour – Davis Castello-Lopes Dinard a été mis à jour le 2026-09-06 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme