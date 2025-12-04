Humour Delphine Delepaut dans Suivez-moi ! L’Appart café Bourg-lès-Valence
Humour Delphine Delepaut dans Suivez-moi ! L’Appart café Bourg-lès-Valence vendredi 13 mars 2026.
Humour Delphine Delepaut dans Suivez-moi !
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme
Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-13 20:30:00
fin : 2026-03-13 20:30:00
Date(s) :
2026-03-13 2026-03-14
Alliant légèreté et profondeur, Stand up et personnages, Delphine s’amuse à vous livrer sa vision de l’amour, des enfants, du travail…
.
L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Combining lightness and depth, stand-up and characters, Delphine has fun delivering her vision of love, children, work…
L’événement Humour Delphine Delepaut dans Suivez-moi ! Bourg-lès-Valence a été mis à jour le 2025-12-04 par Valence Romans Tourisme