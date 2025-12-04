Humour Delphine Delepaut dans Suivez-moi ! L’Appart café Bourg-lès-Valence

Humour Delphine Delepaut dans Suivez-moi !

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence Drôme

Tarif : 18.5 – 18.5 – EUR

Début : 2026-03-13 20:30:00

fin : 2026-03-13 20:30:00

2026-03-13 2026-03-14

Alliant légèreté et profondeur, Stand up et personnages, Delphine s’amuse à vous livrer sa vision de l’amour, des enfants, du travail…

L’Appart café 11 quai Thannaron Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 42 96 65 thierry.roudil@sfr.fr

English :

Combining lightness and depth, stand-up and characters, Delphine has fun delivering her vision of love, children, work…

