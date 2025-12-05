Humour Diabolyriques Salle de l’Envol Longèves

Humour Diabolyriques

Salle de l'Envol Le Peu Longèves Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Vendredi 2025-12-05 21:00:00

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

Quatre chanteurs funambules, les New Lyrique Boys Band, revisitent les grands airs classiques et la variété avec gaieté. Pour les amateurs de belles voix et de fantaisies débridées !

Durée 1h20

Sur réservation auprès de L’Azile Théâtres & Concert.

Salle de l’Envol Le Peu Longèves 17230 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 00 19 19 culture@aunisatlantique.fr

English :

Four tightrope walkers, the New Lyrique Boys Band, revisit the great classical arias and variety with gaiety. For lovers of beautiful voices and unbridled fantasy!

Running time: 1h20

Reservations required with L’Azile Théâtres & Concert.

German :

Vier Sänger auf Drahtseilen, die New Lyrique Boys Band, interpretieren die großen klassischen Melodien und das Varieté auf fröhliche Art und Weise neu. Für Liebhaber schöner Stimmen und ungezügelter Fantasien!

Dauer: 1 Std. 20 Min

Mit Reservierung bei L’Azile Théâtres & Concert.

Italiano :

Quattro funamboli, la New Lyrique Boys Band, rivisitano con allegria le grandi arie classiche e il varietà. Per gli amanti delle belle voci e della fantasia sfrenata!

Durata: 1 ora e 20 minuti

Prenotazione obbligatoria presso L’Azile Théâtres & Concert.

Espanol :

Cuatro equilibristas, la New Lyrique Boys Band, revisitan las grandes arias clásicas y la variedad con alegría. ¡Para los amantes de las bellas voces y la fantasía desenfrenada!

Duración: 1 hora 20 minutos

Reserva obligatoria en L’Azile Théâtres & Concert.

