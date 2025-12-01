Humour Didier Bénureau Entier Chartres

Place de Ravenne Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 17 – 17 – 31 EUR

Début : Vendredi 2025-12-12 20:30:00

fin : 2025-12-12 22:00:00

2025-12-12

Didier Bénureau signe un nouveau seul-en-scène où il plonge le public dans son univers sans concession. Entre humour pur, personnages loufoques et chansons absurdes comme Premier baiser, il mêle habilement anciens et nouveaux sketchs pour offrir un spectacle à la fois tendre, décalé et grinçant.

Avec Entier, on retrouve ses figures emblématiques aux côtés de nouveaux personnages hauts en couleur un instructeur de CRS, un président en direct télévisé, un enfant anti-nature, un couple de seniors racistes… Fidèle à son style, Bénureau joue avec l’affreux et la démesure, livrant un humour noir et jubilatoire. Tout public à partir de 14 ans. 17 .

Place de Ravenne Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 23 42 79 billetterie@theatredechartres.fr

English :

In his latest one-man show, Didier Bénureau plunges audiences into his uncompromising world. With a mix of pure humor, zany characters and absurd songs such as Premier baiser, he skilfully blends old and new sketches to create a show that is at once tender, offbeat and grating.

German :

Didier Bénureau hat ein neues Soloalbum geschrieben, in dem er das Publikum kompromisslos in seine Welt eintauchen lässt. Zwischen purem Humor, verrückten Figuren und absurden Liedern wie Premier baiser mischt er gekonnt alte und neue Sketche, um eine zugleich zärtliche, schräge und grimmige Show zu

Italiano :

Nel suo ultimo one-man show, Didier Bénureau immerge il pubblico nel suo mondo senza compromessi. Con un mix di umorismo puro, personaggi bizzarri e canzoni assurde come Premier baiser, mescola abilmente vecchi e nuovi sketch per creare uno spettacolo tenero, anticonformista e irritante allo stesso

Espanol :

En su último espectáculo unipersonal, Didier Bénureau sumerge al público en su mundo sin concesiones. Con una mezcla de humor puro, personajes alocados y canciones absurdas como Premier baiser, mezcla hábilmente viejos y nuevos sketches para crear un espectáculo tierno, fuera de lo común y chirriant

L’événement Humour Didier Bénureau Entier Chartres a été mis à jour le 2025-09-12 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES