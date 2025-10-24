Humour Djal Quai de la Réunion Le Havre
Humour Djal Quai de la Réunion Le Havre vendredi 23 janvier 2026.
Humour Djal
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23 20:00:00
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Après deux shows à guichets fermés, plus de 200 représentations et des milliers de spectateurs, D’jal est de retour avec un nouveau spectacle mêlant personnages toujours plus dingues et situations encore plus folles ! L’occasion de s’amuser tout en prenant votre dose d’humour et d’amour.
Réservation obligatoire .
Quai de la Réunion Carré des Docks Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 92 52 52
English : Humour Djal
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Humour Djal Le Havre a été mis à jour le 2025-10-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie