Humour Djamil le Schlag Place des fontaines Doué-en-Anjou jeudi 5 février 2026.

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : 16 – 16 – 16 EUR

Début : 2026-02-05 20:30:00

fin : 2026-02-05 21:45:00

2026-02-05

Dans Exode(s), Djamil revient avec son sens de la répartie et son énergie communicative sur la multitude de petits et grands cheminements qui ont jalonné son parcours.

Dans ce nouveau spectacle, Djamil le Schlag poursuit l’exploration des thèmes qui lui sont chers identité, éducation, transmission. Avec sa vision décomplexée et survoltée des maux qui affligent ses contemporains, il vient administrer une dose de rire et de positivité à une société en tension. De la campagne à la ville, de l’Afrique à l’Europe, du célibat à la vie de famille, de l’anonymat à la notoriété… autant d’étapes et d’expériences qui lui font dire que le mouvement, c’est la vie. Avec Exode(s), il invite chacun à s’ouvrir au voyage et à la rencontre, qui sont encore les meilleurs remèdes contre le repli et l’immobilisme.

Djamil le Schlag interroge de façon hilarante ses propres contradictions avec une bonne dose d’autodérision et toujours ce sens aigu de la scène et de la punchline. Un spectacle jubilatoire. Télérama.

Jeudi 5 février 2026 de 20h30 à 21h45. .

Place des fontaines Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 11 83

In Exode(s), Djamil takes a look back at the many small and large steps he has taken along the way, with his sense of repartee and infectious energy.

In Exode(s) blickt Djamil mit seiner Schlagfertigkeit und seiner ansteckenden Energie auf die vielen kleinen und großen Wege zurück, die er auf seinem Weg zurückgelegt hat.

In Exode(s), Djamil ripercorre i tanti piccoli e grandi passi che ha compiuto lungo il suo cammino, con la sua arguzia tagliente e la sua energia contagiosa.

En Exode(s), Djamil hace un repaso de los muchos pequeños y grandes pasos que ha dado a lo largo del camino, con su agudo ingenio y su contagiosa energía.

